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В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти

, 15:25 Источник: Twitter

В возрасте 90 лет умерла итальянская актриса Моника Витти
актриса Моника Витти, Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com

В среду, 2 февраля, стало известно, что из жизни ушла всемирно известная итальянская актриса Моника Витти. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты, ссылаясь на источники.

Новость о кончине 90-летней Моники Витти сообщил ее супруг Роберто Руссо через политика Вальтера Вельтрони. В течение двух десятков лет актриса боролась с болезнью Альцгеймера и была вынуждена отказаться от публичной жизни. Точная причина смерти знаменитости к настоящему моменту не сообщается.

Напомним, Моника Витти сыграла роли в картинах Микеланджело Антониони "Затмение", "Приключение", "Ночь", "Красная пустыня" и многих других фильмах.

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