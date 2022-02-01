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Владимир Путин поздравил Льва Лещенко с юбилеем

, 14:33 Источник: Кремль

Владимир Путин поздравил Льва Лещенко с юбилеем
Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 1 февраля, поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем. Знаменитому артисту сегодня исполнилось восемьдесят лет.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Лев Лещенко встречает юбилей в прекрасной творческой форме. Владимир Путин подчеркнул, что артисту удалось пронести сквозь годы молодость души, яркий талант, неизменную доброжелательность и оптимизм. 

Президент РФ пожелал Льву Лещенко здоровья, вдохновения и всего самого наилучшего.

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