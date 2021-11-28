Лещенко назвал Градского «кроссовером», который многогранно развивался

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28 ноября 2021, 11:38 Источник: RT

Александр Градский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что вместе со смертью композитора Александра Градского ушла «целая эпоха настоящих музыкантов, которые уважали свою профессию». Певец скончался в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга.

«Очень печально … ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова. Он вообще выдающийся человек. Во-первых, он мульти-музыкант. Во-вторых, он блистательный композитор»,- высказал он RT.

Лещенко назвал Градского «выдающимся вокалистом, который пел оперу». По его словам, артист был «настоящим и единственным кроссовером», который многогранно развивался и в классической музыке, и в музыке эстрадной, и в рок музыке.

«Один из лидеров нашего движения рок-н-ролла. Очень жалко»,- продолжил исполнитель.

Он считает, что Градский «определил нашу эпоху».

«И голос его в песне «Как молоды мы были», я думаю, останется на века. Лучше его никто не смог передать и прочувствовать эти настоящие человеческие чувства любви к Отечеству, к семье и дому. Он был пассионарием»,- добавил Лещенко.

Артист выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги.

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