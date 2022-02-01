Супруга Льва Лещенко в день 80-летия артиста сказала слова о любви

Аргументы Недели → Культура 13+

1 февраля 2022, 14:42 Источник: Teleprogramma.pro

Лев Лещенко, фото: vk.com/lev_leshchenko

Народный артист Лев Лещенко 1 февраля отмечает день рождения. Знаменитому певцу исполнилось 80 лет.

Лещенко и его супруга Ирина познакомились в Сочи и женаты с 1978 года. Девушка училась за границей и не знала, что знакомится с певцом.

Их союз считается одним из самых прочных среди отечественных звезд. Лев Валерьянович и Ирина Павловна сих пор сохранили теплые чувства по отношению друг к другу.

В юбилейный день рождения Ирина Павловна обратилась к мужу в личном блоге. «Сегодня родился человек, который стал для меня самым родным и близким, мой муж Лев Лещенко. Что такое любовь? Может время, проведенное вместе, может поступки обыденные и незатейливые, которые делаешь не задумываясь, чтобы поддержать любимого. А может это эмоции, которые перехватывают грудь, наполняют легкие воздухом, скатываются слезинками из глаз. Или чувство – наполненность жизнью и радостью от предчувствий нового, когда хочется мечтать и строить планы, как пахнущий по весне воздух, когда мир наполняется запахами и все соединяется воедино, сердце и душа», - пишет Ирина Лещенко.

Певец рассказывал в своих интервью, что у его супруги золотые руки, Ирина даже концертные костюмы шила ему сама.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости