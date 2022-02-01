Universal Pictures выпустила тизер-трейлер фильма «Воланд» по «Мастеру и Маргарите»
1 февраля 2022, 13:56
Голливудская киностудия Universal Pictures выпустила тизер-трейлер фильма «Воланд» по роману «Мастер и Маргарита».
На экране раскроют личность героя произведения Михаила Булгакова Воланда, возглавляющего мир «потусторонних сил».
Режиссер ленты — Михаил Локшин. Роль Воланда исполнил немецкий актер Август Диль. В съемках картины также участвовали актеры Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Полина Ауг и другие.
«Воланд» должен выйти в прокат 1 января следующего года.
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