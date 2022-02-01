Утром во вторник, 1 февраля, в Москве началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым. Соответствующую информацию предоставили журналисты, присутствующие на траурном мероприятии.
Согласно последним данным, Леонида Куравлева сегодня утром отпевают в Центральной клинической больнице в Москве. Проститься с актером пришли его родные, друзья и коллеги. Позднее артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Напомним, Куравлев ушел из жизни в воскресенье, 30 января, в возрасте 85 лет.
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