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В Москве началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым

, 11:30 Источник: РИА "Новости"

В Москве началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым
Леонид Куравлев, Russian Look

Утром во вторник, 1 февраля, в Москве началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым. Соответствующую информацию предоставили журналисты, присутствующие на траурном мероприятии.

Согласно последним данным, Леонида Куравлева сегодня утром отпевают в Центральной клинической больнице в Москве. Проститься с актером пришли его родные, друзья и коллеги. Позднее артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.

Напомним, Куравлев ушел из жизни в воскресенье, 30 января, в возрасте 85 лет.

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