Путин выразил соболезнования родным Куравлева

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31 января 2022, 16:46 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам актера Леонида Куравлева, назвав его выдающимся артистом, который подарил зрителям целое созвездие самобытных ролей.

Владимир Путин передал близким Леонида Куравлева, который скончался в минувшее воскресенье на 86-м году жизни, слова поддержки и участия. Президент РФ подчеркнул, что ушедший из жизни актер был поистине народным любимцем.

Глава государства заметил, что Куравлев работал творчески, увлеченно и покорял зрителей своими талантами, обаянием и искренностью.

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