По желанию родственников церемония прощания с Леонидом Куравлевым будет закрытой

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31 января 2022, 12:49 Источник: "Интерфакс"

Леонид Куравлев, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Публичного прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым не будет. Оно пройдет во вторник в закрытом формате, сообщили в Союзе кинематографистов России. Таково, по словам представителя Союза, было пожелание родственников актера.

«Завтра в Центральной клинической больнице будет отпевание, после захоронение на Троекуровском кладбище. Прощания не будет»,- сказал он.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. 10 января артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией и подозрением на коронавирус, однако тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. 22 января он был переведен в хоспис.

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