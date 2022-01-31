Каких женщин любил Виктор Мережко

Аргументы Недели → Культура 13+

31 января 2022, 11:41 Источник: teleprogramma.pro

Виктор Мережко, Lev Ilyin/globallook.com

Режиссер и сценарист Виктор Мережко, который скончался вчера на 85-м году жизни, признавался, что всегда был неравнодушен к женщинам, но почти всю жизнь прожил с одной — своей женой Тамарой.

В молодости Мережко был серьезно увлечен артисткой цирка Людмилой и даже чуть не женился на ней, но, по его признанию, вовремя понял, что «цирк — это легкомысленное дело, не семейное». В результате выбор пал на Тамару — девушку из Ростова-на-Дону.

«Тамара — красивая девочка из обеспеченной семьи, поэтому я и выбрал ее», — рассказывал Мережко в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». Тамаре на момент знакомства было 16, Мережко — 20. Девушка не сразу ответила Виктору взаимностью, но в конце концов дала свое согласие на брак, который продлился более 30 лет. У супругов родилось двое детей: дочь Мария и сын Иван. В 1997 году Тамара скончалась от рака.

В 60 лет режиссер встретил новую любовь — 25-летнюю девушку. Отношения продлились три года и закончились после неосторожного вопроса молодой избранницы о наследстве. «Свои желания она выдала одной фразой. Я ей сказал, что записал квартиру на дочку, а она не задумываясь спросила: «А мне?» И я понял: это не любовь, а прагматика», — рассказывал тогда Мережко. По его словам, он понял: «Когда меня не станет, эта женщина сделает моих детей обездоленными».

Виктор Мережко будет похоронен на Трекуровском кладбище, рядом со своей женой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости