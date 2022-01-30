Умерла мультипликатор Майя Бузинова, которая одушевила Чебурашку

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30 января 2022, 18:30 Источник: ТАСС

Кадр из мультфильма о Чебурашке, Russian Look/globallook.com

На 93-м году жизни скончалась художник-мультипликатор и режиссер Майя Бузинова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Говоря о смерти в один день Майи Бузиновой и Леонида Куравлева, он написал: «Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа».

По словам Капкова, именно Майя Николаевна одушевила Чебурашку.

«Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа - от нее, «от Майечки». «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» и еще десятки мультфильмов наполнились жизнью, благодаря таланту аниматора Бузиновой»,- написал Капков.

Майя Бузинова работала мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм» С 1956 по 1977 год. Затем перешла на работу в студию «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран» Гостелерадио СССР, где проработала до 1992 года. В качестве режиссера она принимала участие в создании мультфильмов «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика».

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