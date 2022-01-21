Ушел из жизни американский комик Луи Андерсон

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21 января 2022, 21:17 Источник: TMZ

Луи Андерсон, Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 21 января, стало известно, что из жизни ушел американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи". Артист скончался в возрасте 68 лет после борьбы с онкологией.

Согласно последней информации, в последнее время Луи Андерсон боролся с раком крови и проходил лечение в больнице Лас-Вегаса.

Отметим, что будущий комик родился в 1953 году в американской Миннесоте. Андерсон снимался в разнообразных телепроектах. Большинству зрителей он знаком по мультсериалу "Жизнь с Луи", который был основан на воспоминаниях артиста о своем детстве.

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