Ушел из жизни американский комик Луи Андерсон

В пятницу, 21 января, стало известно, что из жизни ушел американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи". Артист скончался в возрасте 68 лет после борьбы с онкологией.
Согласно последней информации, в последнее время Луи Андерсон боролся с раком крови и проходил лечение в больнице Лас-Вегаса.
Отметим, что будущий комик родился в 1953 году в американской Миннесоте. Андерсон снимался в разнообразных телепроектах. Большинству зрителей он знаком по мультсериалу "Жизнь с Луи", который был основан на воспоминаниях артиста о своем детстве.
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