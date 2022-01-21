Поплавская испытала гордость, увидев свой портрет, вытатуированный на спине сына

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21 января 2022, 17:34 Источник: teleprogramma.pro

Яна Поплавская, Lev Ilyin/Global Look Press

Актриса Яна Поплавская рассказала, что почувствовала, когда ее сын несколько лет назад сделал татуировку с портретом матери на своей спине. Знаменитость призналась, что была несколько ошарашена.

"Я, конечно, не могу сказать, что там что-то кошмарное, но все должно быть в меру", – подчеркнула Яна Поплавская и добавила, что у нее самой нет ни одной татуировки. Актриса в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что была удивлена, увидев свой портрет на спине сына, однако испытала определенную гордость.

По словам Поплавской, редкий сын набьет татуировку не любимой девушки, а именно мамы.

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