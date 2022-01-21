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Наталья Гулькина рассказала что Марина Хлебникова не падает духом и настроена позитивно

, 17:00 Источник: teleprogramma.pro

Наталья Гулькина рассказала что Марина Хлебникова не падает духом и настроена позитивно
Марина Хлебникова, Lev Ilyin/Global Look Press

Подруга певицы Марины Хлебниковой Наталья Гулькина рассказала о состоянии артистки, пострадавшей в результате пожара. По словам экс-солистки группы "Мираж", у ее приятельницы все в порядке.

Наталья Гулькина сообщила, что ранее помогла своей подруге деньгами и знает, что многие люди перечисляют Марине Хлебниковой средства.

По словам Гулькиной, приятельница присылает ей голосовые сообщения, на которых у нее очень бодрый голос. Артистка заявила, что Хлебникова не падает духом, настроена позитивно и, вероятно, в скором времени вновь выйдет на сцену, передает teleprogramma.pro.

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