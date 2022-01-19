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Почему мы не можем забыть советское кино

, 14:16

Почему мы не можем забыть советское кино
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Современные производители кино делают ставку на экшн. Зрелищность фильмов обеспечивается стремительно развивающимся сюжетом и обилием динамичных сцен. Но вместе с тем мы продолжаем пересматривать спокойное и душевное кино времен СССР.

Как можно забыть о фильме режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»? Даже Леонид Брежнев на его приватном показе руководству КПСС пришел от ленты в восторг, что позволило сохранить в нем все, что члены совета «Мосфильм» требовали вырезать. Кино о простых людях с отсутствием второстепенных персонажей и показом всех граней русской души поразило многих жителей не только нашей страны, но и всего мира.

Отдельных слов заслуживают комедии Леонида Гайдая. Искрометный юмор, а местами и тонкая ирония режиссера – то, что выделяется в его замечательных работах.

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