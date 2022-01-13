Они не забыты - самые популярные фильмы в СССР

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2022, 17:40 Анна Елизарова,

Фото: соцсети

Каждую неделю в прокат выходят все новые и новые фильмы, которые поражают зрелищностью, непредсказуемым сюжетом, бюджетом съемок и использованными спецэффектами. Это новая реальность, которая отличается нестандартностью и масштабностью. Но несмотря на это, фильмы времен СССР до сих пор актуальны, их любят и пересматривают. И речь не только о поколении ХХ века, но и о поколении современной молодежи. Киноленты спокойные и душевные, в них снимались самые знаменитые и успешные актеры всех времен, ведь не секрет, что советское образование было одним из лучших.



Вспомнить мегапопулярную, затертую до дыр и растянутую на цитаты комедию Леонида Гайдая 1968 года «Бриллиантовая рука» о честном советском гражданине и добропорядочном семьянине Семене Горбункове, который оказался замешан в международном скандале с контрабандой ценностей через границу. Искрометный юмор, тонкая ирония режиссера — картина очаровала каждого, кто хоть раз посмотрел ее. Наверняка все помнят эффектный и смешной эпизод с девушкой легкого поведения и ее фразой «цигель-цигель ай-лю-лю» или эпизод «Черт побери!»



А узнаете мелодраму по цитате «в сорок лет жизнь только начинается...»? Конечно, это всеми любимое и самое узнаваемое кино от режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Даже Леонид Брежнев на приватном показе фильма руководству КПСС пришел от ленты в восторг, что позволило сохранить в нем все, что члены совета «Мосфильм» требовали вырезать. Кино о простых людях с отсутствием второстепенных персонажей и показом всех граней русской души — поразило многих жителей не только нашей страны, но и всего мира. Интересно и то, что именно этот фильм положил начало новой моде и в России, и за рубежом — носить белые носки под туфли. А такое нестандартное решение использовали в фильме лишь потому, что обувь для съемок была в плохом состоянии, и, чтобы она не натирала художница по костюмам Жанна Мелконян предложила надеть носки.



Конечно, стоит вспомнить о еще одной работе Леонида Гайдая — комедии с элементами фантастики «Иван Васильевич меняет профессию». В нем есть и машина времени, и управдом, и царь Иван Грозный, и воришка, которого никто не смог поймать. К слову, «Иван Васильевич меняет профессию» – это первый советский фильм, в котором персонаж-монарх не выставляется в отрицательном свете. Да, комедийные цари появлялись и раньше, но именно здесь царь вызывает добрый, не язвительный смех. Некоторые фразы из «Ивана Васильевича» превратились в афоризмы: «да ты ведьма!», «на мне узоров нет и цветы не растут», а фраза — «это я удачно зашёл!» давно сделалась крылатой. За основу для этой ленты была взята пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич», но некоторые моменты принципиально различаются, поэтому стоит и произведение почитать, и фильм посмотреть.



«Иван Васильевич меняет профессию» является далеко не единственным произведением, основанном на пьесе. В Советское время экранизация была очень популярна. Так, «Ирония судьбы, или С легким паром!» снятая Рязановым в 1975 году основана на его же пьесе «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», которую он создал вместе с Эмилем Брагинским. Это фильм, который показывают 31 декабря каждого года, он стал уже неотъемлемой традицией Нового года, ведь все события в ленте происходят как раз накануне праздника.



Фильм, сюжет которого можно пересказывать сколько угодно и когда угодно — это «Любовь и голуби», ведь обаяние ленты не в особенностях истории семьи Кузякиных, а в деталях. С первых минут приходит осознание, что каждый герой есть в реальной жизни. Знаменитые актёры показывают шуточные, немного грубоватые версии знакомых всем зрителям людей: соседей, знакомых, коллег, дачных чудаков. Этот фильм учит умению прощать, любить тех, кто рядом, ценить свое счастье, своих близких. А то любовь, как птица, улетит — не поймаешь. Этот фильм очень четко показывает смысл пословицы: что имеем не ценим, а потеряем — плачем!



Советские ленты — это фильмы, в которых ничего не хочется менять. Великие актеры, понятные и поучительные сюжеты, грамотные сценаристы и режиссёры умеют создавать безупречное кино.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости