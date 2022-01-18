Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с обширным инсультом

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18 января 2022, 17:04 Источник: Facebook

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поэт Анатолий Найман в понедельник, 17 января, был госпитализирован с инсультом. Соответствующую информацию предоставила дочь литератора Анна Наринская на своей страничке в социальной сети.

Согласно последним данным, Анатолий Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ, когда у него случился обширный инсульт. В настоящий момент 85-летнего поэта переводят из одной реанимации в другую.

Анна Наринская сообщила, что прогнозы врачей являются "неутешительными". Дочь литератора также выразила надежду на то, что "те, кто хорошо относятся к нему – к человеку, к поэту, автору – будут думать о нем сейчас".

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