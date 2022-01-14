В возрасте 78 лет ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская

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14 января 2022, 13:10 Источник: Интерфакс

Анастасия Вознесенская, фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

На 79-м году жизни скончалась Народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в МХТ имени Чехова.

В МХТ уточнили, что дополнительная информация о времени и месте прощания с вдовой легендарного актера Андрея Мягкова появится позже. Вознесенская скончалась спустя 10 месяцев после смерти своего мужа.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. Окончила Школу-студию МХАТ. В 1963 г. вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. Детей у супружеской пары не было.

Дебют актрисы в кинематографе состоялся в 1966 г. в боевике о годах Гражданской войны «Пароль не нужен». При этом широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме «Майор Вихрь».

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