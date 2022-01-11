Телеведущая Кира Прошутинская с сильным кашлем попала в больницу

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11 января 2022, 12:47 Источник: Газета.ру

Maksim Konstantinov/globallook.com

Журналистка, автор и ведущая программ на телевидении Кира Прошутинская госпитализирована в Москве. Телеведущая подтвердила информацию о том, что она находится в больнице, но сообщать какие-либо подробности отказалась,- пишет издание «Газета.Ru».

Telegram-канала Mash сообщил, что 9 января 76-летняя Кира Прошутинская обратилась к врачам с жалобами на сильный кашель.

Медики осмотрели телеведущую. У неё ещё оказалось высокое артериальное давление.

В понедельник, 10 января, кашель у Прошутинской усилился. Врачи обнаружили у женщины хрипы в нижних отделах легких. Кире Прошутинской назначили кислородную маску. Ей положено лежать на животе по 16 часов в сутки. Состояние журналистки оценивается как средней тяжести.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для каналов советского и российского телевидения, в том числе «Взгляд», «Времечко», «Дежурный по стране», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать» и «Оба-На».

В 1994 году она стала сооснователем независимой телекомпании «Авторское телевидение» (ATV).

Вчера сообщалось о госпитализации с подозрением на инсульт актрисы Елены Прокловой, и в больницу положили Леонида Куравлева.

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