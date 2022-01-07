Из жизни ушел автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский

Российский поэт и писатель, автор "Песенки Крокодила Гены" из кукольного мультипликационного фильма Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет. Об этом рассказал в пятницу киновед Сергей Капков.
"В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского", – написал Сергей Капков на своей страничке в социальной сети.
Киновед сообщил, что Тимофеевский в разные годы работал на "Союзмультфильме" и в творческом объединении "Экран", он занимался созданием сценариев, а также сочинял тексты песен. Капков уточнил, что композиция "Пусть бегут неуклюже" стала "гимном дня рождения каждого советского человека".
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