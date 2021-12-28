Скончался актер из фильма «Кортик» Виталий Быков

Утром во вторник, 28 декабря, стало известно, что из жизни в возрасте 80 лет ушел советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков. Об этом сообщили в Минском драматическом театре имени Горького.
В некрологе говорится, что не стало талантливого артиста. В театре выразили соболезнования родным Виталия Быкова и подчеркнули, что его уход из жизни является невосполнимой утратой для всех. К настоящему моменту причина смерти актера не уточняется.
Напомним, Быков сыграл яркие роли в картинах "Кортик", "Бронзовая птица", "Привет от Чарли-трубача" и других.
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