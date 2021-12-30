Певец Аль Бано заразился COVID-19

Знаменитый итальянский певец Аль Бано заразился коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в четверг, 30 декабря, артист подтвердил лично в рамках разговора с представителями СМИ.
78-летний Аль Бано подчеркнул, что новость о его заражении COVID-19 является правдивой, но уточнил, что он "даже не заметил", что заболел.
Отметим, что в период карантина в Италии певец изолировался в собственном поместье, которое расположено в области Апулия. Аль Бано во время вынужденных каникул, в частности, занимался виноделием.
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