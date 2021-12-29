Юрий Муравицкий назначен главным режиссером Театра на Таганке

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29 декабря 2021, 15:36 Источник: Интерфакс

Сцена из спектакля «Вишневый сад. Комедия» в постановке Муравицкого, Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Российский режиссер и драматург Юрий Муравицкий назначен главным режиссером Московского театра на Таганке. Такое решение приняла директор театра Ирина Апексимова, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

«После успешных постановок спектаклей "Вишневый сад. Комедия" и "Lё Тартюф. Комедия", директор театра Ирина Апексимова ввела должность, на которую назначила Юрия Муравицкого главным режиссером Театра на Таганке. Назначение Муравицкого на новую для театра должность призвано поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра»,- сказано в сообщении.

Сам Муравицкий, комментируя назначение, заявил, что Театр на Таганке уникален, а история и традиции театра многое для него значат.

«Предложение стать главным режиссером - большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь - Юрия Петровича Любимова»,- подчеркнул режиссер.

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