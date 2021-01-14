Директор двух театров в Москве Ирина Апексимова отметила юбилей

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14 января 2021, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ekaterina Tsvetkova

Директор театра «Содружество актеров Таганки» и Театра на Таганке Ирина Апексимова отметила юбилей. Ирине Апексимовой 13 января исполнилось 55 лет. Поздравление Апексимовой с днем рождения Сергея Собянина размещено на официальном сайте мэра Москвы.

По оценке Собянина, «талантливая актриса, режиссер и организатор театрального дела», вносит большой «вклад в развитие отечественного искусства». «Ваши замечательные актерские работы украшают спектакли и фильмы, завоевавшие сердца миллионов зрителей», - поздравил мэр Москвы звезду.

Свой юбилей Апексимова отметила на сцене Театра на Таганке. Она исполнила роль Аркадиной в спектакле «Чайка 73458».

Ирина перед юбилеем призналась, что это ее идея сыграть спектакль в день рождения, так как она не любит посиделок по этому поводу. Для нее лучше выйти на сцену, чем слушать панегирики в свой адрес.

Дочь Апексимовой актриса Дарья Авратинская исполняла роль Нины Заречной. По словам директора театров, дочь для нее «самый главный, самый дорогой, бесценный человек».

Директором театра «Содружество актеров Таганки» Ирину Апексимову назначили перед Новым годом.