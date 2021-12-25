Писатель Альберт Лиханов скончался из-за последствий COVID-19

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25 декабря 2021, 13:02 Источник: Общественная палата России

писатель Альберт Лиханов, АГН Москва/Global Look Press

Днем в субботу, 25 декабря, стало известно, что из жизни в возрасте 86 лет ушел писатель и сценарист Альберт Лиханов. Соответствующую информацию предоставили в Общественной палате России.

Согласно последней информации, причиной смерти писателя стали последствия коронавируса нового типа.

Отметим, что Альберт Лиханов в 2005 году был признан человеком года в России и США. В 2006 году он был награжден Мировой медалью свободы "Freedom" в Соединенных Штатах. Кроме того, Кембриджский университет внес имя писателя в список "2000 выдающихся европейцев XXI века".

Лиханов является автором книг "Мой генерал", "Мальчик, которому не больно", "Благие намерения", "Чистые камушки" и других.

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