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Ушел из жизни актер Владимир Татосов

, 13:47 Источник: Говорит Москва

Ушел из жизни актер Владимир Татосов
Владимир Татосов, Alexander Chernykh/Russian Look

В пятницу стало известно, что народный артист РСФСР Владимир Татосов ушел из жизни в возрасте 95 лет в связи с обострением онкологического заболевания на фоне заражения коронавирусом нового типа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко сообщила, что Владимира Татосова за несколько дней до смерти положили в больницу. Артист скончался из-за совмещения онкологического заболевания и COVID-19.

Татосов известен зрителям по ролям в картинах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Шестое июля",  "Татьянин день", "Доверие" и других.

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