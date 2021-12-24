Ушел из жизни актер Владимир Татосов

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24 декабря 2021, 13:47 Источник: Говорит Москва

Владимир Татосов, Alexander Chernykh/Russian Look

В пятницу стало известно, что народный артист РСФСР Владимир Татосов ушел из жизни в возрасте 95 лет в связи с обострением онкологического заболевания на фоне заражения коронавирусом нового типа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко сообщила, что Владимира Татосова за несколько дней до смерти положили в больницу. Артист скончался из-за совмещения онкологического заболевания и COVID-19.

Татосов известен зрителям по ролям в картинах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Шестое июля", "Татьянин день", "Доверие" и других.

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