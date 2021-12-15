Михалков обвинил кинорежиссёра Салбиева в подделке его подписи ради премии

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15 декабря 2021, 20:59 Источник: gradus.pro

Никита Михалков, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

На прошедшем 13 декабря в Москве XI Съезде «Союза кинематографистов России» Никита Михалков обвинил кинорежиссера-документалиста Акима Салбиева в подделке его подписи для получения премии и медали. На руках у председателя организации было экспертное заключение.

В документе говорилось, что Салбиев дважды подделал подпись Михалкова. Режиссер писал письма от имени своего коллеги главе Северной Осетии с просьбой выдать ему премию из бюджетных средств и медаль.

Известно, что в 2015 году Салбиев действительно получил медаль «Во славу Осетии».

«Это уголовное преступление, и мне поступило предложение об исключении вас из Союза, но я не стал этого делать. Но сейчас я просто изумлен вашей уверенностью в своей безнаказанности»,- отметил народный артист РСФСР.

Михалков не стал называть озвученное заявление «публичной поркой». Кроме того, его возмутило, что заслуженный деятель искусств вышел на трибуну, уверенный в своей безнаказанности, и требовал наказать других. Салбиев раскритиковал коллег и администрацию Союза.

Салбиев является режиссером фильмов «Майкл Джексон в Москве», «Одиннадцать писем к Богу» и «Хулио Иглесиас в России».

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