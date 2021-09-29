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Никита Михалков заявил, что «никакие» российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в 2021 году

, 09:09 Источник: РИА Новости

Никита Михалков заявил, что «никакие» российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в 2021 году
Никита Михалков, фото :Ministry of Culture Russia/Globallookpress.com

Режиссёр Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не могут получить премию американской киноакадемии «Оскар». Продюсер прибыл 28 сентября в Ташкент на международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути».

Отвечая на вопрос журналиста, какие российские фильмы могли бы претендовать на премию «Оскар» в 2021 году, Михалков категорично заявил, что «никакие».

«"Оскар" уже стал никаким»,- добавил продюсер.

Он не исключает, что «кому-то участвовать в этой премии надо», но «Оскар» стал «абсолютно политизированным».

Ранее депутат Верховной рады Украины Гео Лерос предложил выдвинуть кандидатуру украинского лидера Владимира Зеленского на американскую кинопремию «Оскар» за «лучший сценарий и спецэффекты» в фильме «Покушение, которого не было». Политик подозревает главу государства в «инсценировке» покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

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