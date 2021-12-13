Ушел из жизни режиссер Сергей Соловьев

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Соловьев в понедельник ушел из жизни в Москве. Согласно последней информации, деятеля культуры не стало на 78-м году жизни.
Ушедший из жизни Сергей Соловьев был лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977), а также являлся народным артистом РФ (1993).
Режиссер создал культовые картины, среди которых "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Сто дней после детства", "Нежный возраст", "Дом под звездным небом" и многие другие.
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