В Воронеже скоропостижно ушёл из жизни бывший священник Алексей Подобедов

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13 декабря 2021, 13:42 Источник: Андрей Кураев

фото: pixabay.com

В Воронеже скоропостижно скончался Алексей Подобедов. Об уходе из жизни юриста Алексея Подобедова, бывшего игумена Тимофея, крестившего дочь артиста Филиппа Киркорова, написал в соцсети протодиакон, профессор богословия, философ, проповедник, миссионер Андрей Кураев.

Алексею Подобедову было 47 лет. Он умер в Воронеже, - сообщает Телепрограмма. Причиной смерти главы адвокатской конторы «Подобедов, Глазунов и партнеры» стал тромбоз.

Бывший игумен Тимофей был одним из самых медийных священников. Согласно рассказу Андрея Кураева, «Тимофей Подобедов был игуменом в Москве и потом - после своих скандалов - в Воронеже. Затем он стал насельником ставропигиального мужского монастыря в честь преподобного Паисия Величковского в 17 км от Севастополя. "Ставропигиальный" в данном случае означает - подчиняющийся не крымскому митрополиту, а киевскому. К этому монастырю он приписал себя в 2018 году. Жил ли он там - неочевидно. Но уже через год Онуфрий возвел его в сан архимандрита. Ещё через год Алексею Радиевичу надоело играться с кадилом, и 30 августа 2019 года он ушел в свободные адвокаты и вернулся в родной Воронеж».

В 2012 году Алексей Подобедов стал участников массового ДТП на Садовом кольце в Москве. Игумент Тимофей был за рулём автомобиля BMW с дипломатическими номерами Мальты. От медосвидетельствования священник тогда отказался и был лишён прав на два года.

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