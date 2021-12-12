Ушедший из жизни Рудинштейн успел раскрыть правду о «беспорядочных» связях Прокловой в 14-15 лет

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12 декабря 2021, 10:32

Марк Рудинштейн, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Скончавшийся 5 декабря продюсер Марк Рудинштейн успел рассказать всю правду об актрисе Елене Прокловой, которая в апреле 2021 года призналась в домогательствах со стороны известного артиста, когда ей было 12 и 15 лет. Тогда имя знаменитости она раскрывать не стала.

Рудинштейн заявил, что у Прокловой в подростковом возрасте было много партнёров. По его словам, эта тема активно обсуждалась среди известных персон.

«У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?» - поделился создатель «Кинотавра» в программе «Ты не поверишь!».

Напомним, что Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» призналась в домогательствах со стороны режиссера на съемочной площадке, когда ей было 12 лет. Актриса рассказала, что в перерывах между эпизодами ее «лапал» второй режиссёр, а когда она снималась в фильме в 15-летнем возрасте, её домогался известный актёр.

Кроме того, поклонники предположили, что речь идет режиссере Олеге Табакове. На что вдова легендарного артиста Марина Зудина подчеркнула , что никакого скандала не будет. Звезда сериала «Содержанки» тогда подчеркнула, что у людей стравить их с Прокловой не получится.

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