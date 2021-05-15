Аргументы Недели Общество 13+

Почему харассмент в России не воспринимается всерьез

, 18:28

Почему харассмент в России не воспринимается всерьез
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После скандального признания актрисы Елены Прокловой в том, что ее домогались с двенадцати лет, в российских СМИ и Сети начались бурные обсуждения. При этом многие подвергли актрису нападкам. Так существует ли харассмент в России, или отдельные личности делают подобные признания ради привлечения внимания к собственной персоне?

Согласно последним исследованиям, более 75% женщин в нашей стране сталкивались с харасcментом на рабочих местах. При этом оказалось, что каждая десятая россиянка не считает насилие харассментом и готова с ним мириться.

Мужчины тоже подвергаются давлению. Почти каждый десятый россиянин сталкивается с харассментом на рабочем месте.

Может ли наше общество оставаться в стороне и не замечать этого явления? Читайте в материале Валерии Шавельевой «Харассмент по-русски: а мы только крепчаем»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Ветеран АТО Положухно: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

Ветеран АТО: Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Россия

Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск, когда ослабнет Российская Федерация. Соответствующий прогноз сделал ветеран АТО Даниил Положухно, говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью