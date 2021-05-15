Почему харассмент в России не воспринимается всерьез

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 18:28

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После скандального признания актрисы Елены Прокловой в том, что ее домогались с двенадцати лет, в российских СМИ и Сети начались бурные обсуждения. При этом многие подвергли актрису нападкам. Так существует ли харассмент в России, или отдельные личности делают подобные признания ради привлечения внимания к собственной персоне?



Согласно последним исследованиям, более 75% женщин в нашей стране сталкивались с харасcментом на рабочих местах. При этом оказалось, что каждая десятая россиянка не считает насилие харассментом и готова с ним мириться.



Мужчины тоже подвергаются давлению. Почти каждый десятый россиянин сталкивается с харассментом на рабочем месте.



Может ли наше общество оставаться в стороне и не замечать этого явления? Читайте в материале Валерии Шавельевой «Харассмент по-русски: а мы только крепчаем»





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