Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что театры должны зарабатывать сами

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10 декабря 2021, 18:05 Источник: teleprogramma.pro

театр "Ленком", Aleksandr Sternin/Russian Look

Директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер прокомментировал слова актрисы Марии Голубкиной, которая ранее заявила, что театр должен жить на подаяния так же, как это делает церковь.

Марк Варшавер подчеркнул, что театр должен жить исключительно за счет государственных средств, поскольку "это культура".

По словам директора "Ленкома", театр учит молодежь, отстаивает морально-этические нормы. "Но я не могу терпеть, когда руководство начинает ходить с протянутой рукой", – уточнил Варшавер в беседе с teleprogramma.pro и добавил, что "Ленком" самостоятельно зарабатывает, а от Департамента культуры получает средства только на оклады и коммунальные расходы.

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