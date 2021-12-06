Актрису Нину Ургант посмертно наградили премией «Звезда Театрала»

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6 декабря 2021, 22:26 Источник: ТАСС

Нина Ургант в фильме "Белорусский вокзал", Russian Look/globallook.com

Народная артистка РСФСР Нина Ургант посмертно удостоена международной театральной премии «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены». На церемонии вручения премии в Театре им. Вахтангова в Москве награду передали заместителю художественного руководителя Александринского театра Игорю Троилину.

«Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации «Легенда сцены» Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила», - сказал, открывая церемонию, президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

«Звезда Театрала» - независимая премия зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме on-line на интернет-портале премии. Победитель объявляется по итогам голосования в первый понедельник декабря на торжественной церемонии награждения.

Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93 году жизни. Прощание с актрисой пройдет 8 декабря.

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