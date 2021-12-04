Прощание с народной артисткой Ниной Ургант пройдёт 8 декабря

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4 декабря 2021, 18:20

Нина Ургант, фото: kino-teatr.ru

Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ниной Ургант пройдёт 8 декабря в здании Александринского театра. В пресс-службе театра пока не сообщили о месте захоронения Нины Ургант, - передаёт ТАСС.

Нина Николаевна Ургант ушла из жизни 3 декабря на 93 году жизни.

Народный артист СССР, актёр театра и кино Олег Басилашвили всегда вспоминает, как они с Ниной Ургант вместе выступали в Петербурге в Театре имени Ленинского комсомола.

Басилашвили признался, что глубоко скорбит об уходе из жизни Нины Ургант. По словам известного актёра, не стало замечательной актрисы, обаятельной и красивой женщины.

Актриса была лауреатом Государственной премии СССР, обладательницей специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине "Вступление" (режиссер Игорь Таланкин) и театральной премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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