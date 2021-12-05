Валерия Гущина: Марк Рудинштейн подарил стране потрясающий кинофестиваль «Кинотавр»

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5 декабря 2021, 21:30

Марк Рудинштейн, фото: Павел Кашаев, фото: globallookpress.com

Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина рассказала, как познакомилась и работала с создателем кинофестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном.

Они познакомились в 1990 году и подружились с момента организации непревзойдённого международного фестиваля «Кинотавр». Рудинштейн определил, что кинофестиваль должен проходить в Сочи. По словам Гущиной, его огромная заслуга, что в таком роскошном курортном месте должен проходить фестиваль такого уровня.

Директор Гильдии актёров кино России отметила, что фестиваль дал возможность увидеть лучшие фильмы в тяжёлые годы кинематографа, увидеть самых великих людей, которые были в то время в культуре. Валерия Гущина подчеркнула, что Рудинштейна стоит помнить хотя бы за то, что он подарил стране «Кинотавр».

По словам Гущиной, недавно они с Рудинштейном провели маленький «Кинотаврик». «... сколько сил он вложил, а потом так сел и сказал: «Я устал, я устал». И через несколько дней попал в больницу. Оттуда он к нам уже не вернулся», — рассказала в беседе с RT Валерия Гущина.

Марк Рудинштейн умер 5 декабря в больнице.

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