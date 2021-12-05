Ушёл из жизни кинопродюсер Марк Рудинштейн

В Москве в воскресенье, 6 декабря, ушёл из жизни кинопродюсер, создатель фестиваля "Кинотавр", актёр Марк Рудинштейн. Об уходе Рудинштейна сегодня вечером сообщил источник в его окружении.
Продюсер умер в возрасте 75 лет в одной из столичных больниц. Собеседник ТАСС рассказал, что "Марк Рудинштейн умер в больнице на Таганке".
Кинопродюсер Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Его прооперировали. Родственники о состоянии мужчины не рассказывали.
Продюсер создал фестиваля "Кинотавр" и руководил им 15 лет. Среди фильмов с участием Рудинштейна- "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Московская сага" и другие.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.