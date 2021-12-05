Ушёл из жизни кинопродюсер Марк Рудинштейн

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5 декабря 2021, 19:02 Источник: ТАСС

Марк Рудинштейн, фото: Natalya Loginova/Russian Look

В Москве в воскресенье, 6 декабря, ушёл из жизни кинопродюсер, создатель фестиваля "Кинотавр", актёр Марк Рудинштейн. Об уходе Рудинштейна сегодня вечером сообщил источник в его окружении.

Продюсер умер в возрасте 75 лет в одной из столичных больниц. Собеседник ТАСС рассказал, что "Марк Рудинштейн умер в больнице на Таганке".

Кинопродюсер Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Его прооперировали. Родственники о состоянии мужчины не рассказывали.

Продюсер создал фестиваля "Кинотавр" и руководил им 15 лет. Среди фильмов с участием Рудинштейна- "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Московская сага" и другие.

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