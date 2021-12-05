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Представитель и вдова Марка Рудинштейна подтвердили смерть продюсера

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Представитель и вдова Марка Рудинштейна подтвердили смерть продюсера
Марк Рудинштейн, фото: Igor Primak, globallookpress.com

Об уходе из жизни основателя кинофестиваля "Кинотавр" Марка Рудинштейна стало известно в воскресенье вечером.
Советский и российский продюсер, актёр, режиссёр и кинокритик Марк Рудинштейн скончался 5 декабря на 76 году жизни. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель продюсера и подтвердила информацию РИА "Новости" вдова Наталья Рудинштейн.

Причины смерти продюсера не уточняются. Дата и место прощания будут сообщены позже. Ранее собеседник ТАСС рассказал, что "Марк Рудинштейн умер в больнице на Таганке".

В середине ноября Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом. В больнице мужчина впал в кому. Медики подключили его к аппарату ИВЛ. После экстренной операции Рудинштейн находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Марк Рудинштейн - заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". На телевидении на НТВ-Мир он вёл авторскую еженедельную телепередач у "Золотая пыль".

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