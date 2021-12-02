Болдуин заявил, что не совершал выстрела, в результате которого погибла оператор Хатчинс

Аргументы Недели → Культура 13+

2 декабря 2021, 08:00 Источник: ABC

Алек Болдуин, Birdie Thompson/AdMedia

Знаменитый американский актер Алек Болдуин в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что не совершал выстрела, в результате которого была убита оператор на съемках фильма "Ржавчина".

В беседе с журналистами Алек Болдуин категорически отрицал, что совершил выстрел. По словам актера, он никогда не навел бы пистолет на человека и не спустил бы курок.

Напомним, 21 октября текущего года на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в ходе репетиции эпизода Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами, вследствие чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости