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Алек Болдуин предложил приглашать на все съемки фильмов с перестрелками сотрудников полиции

, 21:17 Источник: Twitter

Алек Болдуин предложил приглашать на все съемки фильмов с перестрелками сотрудников полиции
актер Алек Болдуин, Sam Aronov/ZUMAPRESS.com

Голливудский актер Алек Болдуин, на съемках фильма с которым из-за случайного выстрела погибла оператор Галина Хатчинс, предложил приглашать сотрудников полиции на запись сцен с перестрелками.

Алек Болдуин подчеркнул, что на любых съемках кино или сериала, где используется оружие – как реальное, так и бутафорское – должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник правоохранительных органов, который будет следить за безопасностью процесса.

Напомним, 21 октября в ходе съемок вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате случившегося погибла оператор Галина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза был госпитализирован с ранениями.

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