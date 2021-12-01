Гулливер ушёл, лилипуты остались - не стало Александра Градского

Аргументы Недели → Культура 13+

1 декабря 2021, 15:46

28 ноября закончилась земная жизнь Александра Градского. У всякого свой «первый удар» Градского.



Он пел лучше всех (в своём поколении – уж бесспорно). Знал, что поёт лучше всех (смешно и точно кто-то заметил – «Градский поёт и будто хвастается тем, как он поёт»). Хотел бы, чтобы это признавали, и явно обладал синдромом «Гулливера среди лилипутов». Но дело в том, что это шло не от эгоцентризма и тщеславия (хотя был он и тщеславен, и эгоцентричен), а от особенного мироощущения. Он ощущал себя королём, и королевство его было – музыка. Он переживал за свои владения и реально страдал, когда на них нападали орды вандалов под предводительством самозванцев. Тотально одарённый (как вокалист, композитор и выдающийся знаток музыки), Градский мучился от ненависти к бездарности, непрофессионализму и безвкусице, как король в изгнании, вынужденный терпеть нашествие варваров на своё королевство…



Строгая советская эстрада, куда он так неожиданно ворвался, с её ханжеством и цензурой по крайней мере не допускала непрофессионализма и явной бездарности. Но в перестройку начался культурный бунт масс, которые свергли всякие понятия о профессионализме и понаделали себе кукол-кумиров для самоудовлетворения. Началось безраздельное царство попсы, от которого сейчас остался один хвостик. Потому что в 2012 году в судейском кресле шоу «Голос» перед восставшими массами появился Александр Градский.



Его сверхкомпетентность, бурное красноречие, свирепый облик, ядовитое остроумие, способность властного суждения – были мгновенно восприняты бедными крошками тёмного царства. Они давно понимали, что кто-то придёт и прервёт их сладостные танцы в обнимку с попсой, – и дождались наконец судью. Того, кто цыкнет – «смирно, руки по швам, стоять и слушать меня!» – и его не запугать, не подкупить, не обмануть. Он какие-то знает таинственные слова типа «октавы в диапазоне», а бедные крошки знать не знают ни про какие октавы и что это за диапазон такой. Какие-то ноты, тональности, модуляции, вот беда, оказывается – петь надо уметь, это, кто б мог подумать, – искусство. И есть один страшный человек, который ставит ярлык «годен» или «не годен»! И массы смирились, склонили голову, и поп-идолы, собиравшие стадионы, в рекордный срок стали набиваться по двадцать душ в одну афишу, чтобы хоть какого-то зрителя наскрести. А Градский вывел на орбиту славы тех, у кого действительно есть голос



А король умер, солнце зашло, однако память-то осталась – о том, кто владел Голосом и мог вымолвить суждение. Осталось знание, что такое бывает, когда не купить и не запугать, когда эрудиция, ум и талант блистают так, что восхищают даже невежество и дурость.



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