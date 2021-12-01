Вдове Градского стало плохо, когда гроб с телом артиста вынесли под аплодисменты из театра

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1 декабря 2021, 15:44 Источник: teleprogramma.pro

Александр Градский в молодости, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В театре «Градский холл» в Москве завершилась церемония прощания с композитором и певцом Александром Градским. Артист скончался в воскресенье на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга.

Вдова музыканта Марина Коташенко с трудом устояла на ногах, когда гроб с телом Градского вынесли из театра под аплодисменты собравшихся, которые не утихали на протяжении получаса. 39-летняя женщина была убита горем, она много плакала, по ее лицу было видно, что ей очень плохо из-за смерти супруга, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Также проводить в последний путь товарища и коллегу пришли певец Лев Лещенко, Григорий Лепс, композитор и врио худрука театра «Градский холл» Алексей Рыбников, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также дети артиста Мария и Даниил.

Ранее сообщалось, что Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

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