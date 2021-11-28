Первый канал выразил соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Градского
28 ноября 2021, 08:12
Первый канал в воскресенье, 28 ноября, утром, сообщил о смерти народного артиста РФ, рок-музыканта Александра Градского и выразил соболезнования. "Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - говорится в сообщении телеканала, опубликовано в соцсети Facebook.
Александр Борисович Градский скончался в ночь на воскресенье в больнице. Артистку было 72 года. Причина смерти Градского пока не названа. В больницу его, как писали СМИ, привезли с подозрением на инсульт.
Дата и место прощания и похорон с Градским будут сообщены позже.
У Градского остались жена Марина Коташенко и четверо детей - двое взрослых и два маленьких сына. Сыновей Александра и Ивана родила Градскому Марина Коташенко.
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