Владимир Кехман: Театр - не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи

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24 ноября 2021, 14:47 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман прокомментировал ситуацию со святыми мощами, обнаруженными им в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова.

«Театр - не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, поскольку сюда люди приходят совершенно для других целей. Кабинет худрука театра - это служебное помещение, но иконы здесь могут быть, и никто против этого не возражает, у меня самого в кабинете есть иконы. Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни - это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола», - сказал Кехман в интервью телеканалу «Москва 24».

К тому же, по словам гендиректорf, передача святых мощей в театр была осуществлена без благословения патриарха, а значит это действие не соответствует канонам православной церкви.

«На территории Москвы действия такого рода, как передача святых мощей для молитвенного поклонения, могут совершаться исключительно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и только в религиозные объекты - церкви, соборы или монастыри. Святейший патриарх на это благословение не давал, следовательно, это абсолютно не каноничное действие», - сказал он.

Ранее Владимир Кехман, занявший пост гендиректора МХАТ в октябре этого года, рассказал, что обнаружил в помещениях театра молебную комнату, а в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова - мощи и лампады.

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