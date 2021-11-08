Владимир Кехман заявил о масштабных сокращениях управленцев во МХАТе имени Горького и пересмотре зарплат

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8 ноября 2021, 11:13 Источник: РИА Новости

Владимир Кехман, Semen Likhodeev/globallook.com

Владимир Кехман, недавно назначенный на должность генерального директора МХАТа имени Горького в интервью РИА Новости рассказал о планах жестких сокращений среди управленческого коллектива театра.

По мнению Кехмана, в театре наблюдается сильный дисбаланс между творческим составом и управленцами.

«Только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем - пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц - 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц»,- рассказал Кехман.

По словам Кехмана, в Михайловском театре Санкт-Петербурга, где она тоже занимает должность генерального директора, продажи билетов в октябре составили 81,5 миллиона при гораздо меньшем количестве управленцев. «В Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч… Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде»,- заявил Кехман.

Кроме того, гендиректор МХАТа сообщил, что пересмотрит все зарплаты и готов расстаться с теми, «кто не захочет с этим мириться».

Владимир Кехман был назначен на должность генерального директора МХАТа имени Горького 27 октября.

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