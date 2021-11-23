Александра Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса нового типа

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23 ноября 2021, 13:00 Источник: РИА "Новости"

Александр Серов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитого российского артиста Александра Серова выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом нового типа. Концертный директор певца Александр Федорков, заявил, что мужчина находится дома.

Ранее дочь Александра Серова Мишель сообщила, что ее отец проходит интенсивное лечение от COVID-19 в медицинском учреждении. По словам молодой женщины, родственники были настроены оптимистично и убеждены, что он в скором времени поправится.

Александр Федорков сегодня сообщил, что артиста выписали из больницы еще в пятницу, 19 ноября.

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