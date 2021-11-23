Директор Марины Хлебниковой заявил, что состояние певицы стабилизируется

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс заявил утром во вторник, 23 ноября, что в настоящий момент состояние пострадавшей в результате пожара в московской квартире артистки стабилизируется.
Данила Прайс сообщил, что вчера посетил Марину Хлебникову в больнице. Певица находится под наблюдением врачей, которые прилагают все усилия для ее скорейшего выздоровления.
Напомним, пожар в квартире 56-летней артистки на Ратной улице в Москве вспыхнул поздно вечером 18 ноября. В результате возгорания пострадали два человека, в частности, сама Хлебникова. Певицу госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ.
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