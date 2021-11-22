Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Руслановой

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22 ноября 2021, 09:03

Нина Русланова, фото: Igor Primak, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России, актримы театра и кино Нины Руслановой. Нина Русланова умерла 21 ноября после продолжительной болезни на 76 году жизни.

Собянин отметил, что "беззаветное служение искусству, яркая индивидуальность, сильный характер и душевная щедрость снискали Нине Ивановне Руслановой всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе", - сообщает АГН "Москва".

"Ушла из жизни народная артистка России Нина Ивановна Русланова, вписавшая много светлых и незабываемых страниц в летопись отечественной культуры... Светлая память о выдающейся актрисе и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников", - говорится в телеграмме мэра Москвы.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. Служила в Театре имени Евгения Вахтангова. В 1982-1983 годах играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера". В 1985-1988 годах служила в Театре имени Владимира Маяковского, в Театре имени Рубена Симонова.

Театралам запомнились ее работы с спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Ричард III", "Воительница", Смеяться, право, не грешно" и другихе. Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи".

Среди наград и достижений Нины Руслановой - кинопремии "Ника", "Золотой орел", театральная премия "Чайка".

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