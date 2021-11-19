В возрасте 95 лет скончалась актриса из фильмов Рязанова и Гайдая Нина Агапова

Знаменитая советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, которая снялась во многих картинах, среди которых "Дайте жалобную книгу" и "12 стульев", скончалась в возрасте 95 лет.
Киновед Сергей Капков в рамках беседы с журналистами в пятницу, 19 ноября, уточнил, что Нина Федоровна Агапова ушла из жизни ранее сегодня. По его словам, информация о дате прощания и похорон артистки будет предоставлена позднее.
Напомним, Нина Агапова являлась выпускницей ВГИКа. В основном она снималась в эпизодических ролях. В частности, актриса сыграла ярких персонажей в картинах "Дайте жалобную книгу", "Старики-разбойники", "Зигзаг удачи", "12 стульев" и других. Агапова имела звание Заслуженной артистки РСФСР.
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