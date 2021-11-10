Ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Малявина

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10 ноября 2021, 19:27 Источник: РИА Новости

Валентина Малявина, фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась на 81-м году жизни. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил ее первый муж актер Александр Збруев.

«Произошло это [30 октября], а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала … она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась»,- высказал народный артист РСФСР.

Збруев сожалеет, что о смерти Малявиной не было объявлено сразу, из-за чего люди не могли выразить соболезнования.

В Союзе кинематографистов России отметили, что звезда фильма «Король-олень» прожила яркую, но полную драматических событий жизнь. Ее назвали одной из «самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа».

Малявину похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Благовещенске умер потомок графа Игнатьева, подполковник в отставке Сергей Игнатьев.

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