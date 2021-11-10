Потомок графа Игнатьева, полковник в отставке Сергей Игнатьев умер после избиения в Благовещенске

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10 ноября 2021, 13:22 Источник: АП

Сергей Игнатьев, фото: ampravda.ru

В Благовещенске в понедельник, 8 ноября, умер подполковник в отставке Сергей Игнатьев. Офицеру было 58 лет. Мужчина был избит неизвестными 6 октября. В тот день в приемный покой Амурской областной клинической больницы он был доставлен с телесными повреждениями. Игнатьеву оказали необходимую медицинскую помощь, но он умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Сергей Игнатьев - потомок судьбоносного для Дальнего Востока дипломата Николая Игнатьева. В честь графа Николая Игнатьева в Приамурье назван аэропорт и село.

Сергей Игнатьев приходился известному в истории страны и Амурской области человеку пра-пра-пра-внуком по линии отца.

Сергей Игнатьев после школы окончил Высшее военное командное училище. Принимал участие в операциях на территории Чечни, на Северном Кавказе. По окончании службы работал в военкомате Благовещенска, работал заместителем директора по воспитательной работе в Амурском кадетском корпусе.

Официально 10 ноября информацию о смерти Сергея Игнатьева распространило амурское управление СК РФ.

Дата похорон офицера пока не определена.

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